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BEOGRAD

Švercer oružja napravio haos na Savskom vencu: Ko je muškarac koji je čekićem razbijao policijska vozila

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Savski venac, uhapsili su 45-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovin

Incident na Savskom vencu. Instagram

B. A.

20.3.2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Savski venac, uhapsili su 45-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je počinio krivična djela uništavanje i oštećenje tuđe stvari i ometanje službenog lica u vršenju službene radnje, prenosi Blic.

Poznat policiji od ranije

Osumnjičeni je ranije poznat policiji BiH, a sud u Bosni i Hercegovini ga je 2021. godine osudio na osam godina zatvora na osnovu sporazuma o priznanju krivice. U periodu od decembra 2018. do kraja juna 2019. organizovao je grupu ljudi radi neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom na teritoriji BiH i Republike Austrije, te trgovine opojnim drogama.

On je osuđen za krivično djelo organizovani kriminal u vezi s neovlaštenim prometom oružjem i vojnom opremom, neovlaštenim prometom opojnim drogama, neovlaštenom proizvodnjom i prometom droga, kao i nedozvoljenom proizvodnjom i prometom oružja ili eksplozivnih materija.

Djelovao je uznemireno i agresivno

Incident u Beogradu dogodio se juče oko 18 sati, kada je osumnjičeni na parkingu policijske stanice u Savskoj ulici čekićem oštetio pet službenih vozila. Prilikom intervencije policije pokušao je napasti službenike, ali je ubrzo savladan i uhapšen. Tokom događaja jedan policijski službenik je povrijeđen i ukazana mu je medicinska pomoć.

Svjedoci su naveli da je muškarac djelovao izrazito uznemireno i agresivno, nasumično udarao po vozilima, ne obazirući se na prisustvo policijskih službenika i prolaznika.

# KRIMINAL
# INCIDENT
# SAVSKI VENAC
# POLICIJSKA VOZILA
# ŠVERCER
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