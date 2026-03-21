Zaplijenjena marihuana u Grudama: Mladi vozač uhvaćen s drogom, prijeti mu krivična prijava

Intenzivno radeći na suzbijanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga policijski službenici PU Grude u suradnji sa PU Široki Brijeg 20. marta 2026. godine su u 20:50 sati u mjestu Krištelice, općina Grude, zaustavili i kontrolirali motorno vozilo marke Passat stranih registarskih oznaka.

Njime je upravljao L.B. (2004.) iz Posušja, dok se na mjestu suvozača nalazio M.Ć. (2003.) iz Posušja.

Prilikom kontrole kod vozača L.B. pronađena je određena količina zeljaste biljne materije koja svojim karakteristikama podsjeća na opojnu drogu tipa marihuana, a koja je sukladno zakonskim propisima izuzeta. Po kompletiranju predmeta PU Grude će protiv L.B. Županijskom tužiteljstvu ŽZH uputiti izvješće o počinjenom kaznenom djelu “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” iz članka 239. KZ FBiH.