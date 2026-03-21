Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U MJESTU KRIŠTELICE

Zaplijenjena marihuana u Grudama: Mladi vozač uhvaćen s drogom, prijeti mu krivična prijava

Njime je upravljao L.B. (2004.) iz Posušja, dok se na mjestu suvozača nalazio M.Ć. (2003.) iz Posušja

Zaplijenjena marihuana. MUP ZHK

A. O.

21.3.2026

Intenzivno radeći na suzbijanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga policijski službenici PU Grude u suradnji sa PU Široki Brijeg 20. marta 2026. godine su u 20:50 sati u mjestu Krištelice, općina Grude, zaustavili i kontrolirali motorno vozilo marke Passat stranih registarskih oznaka.

Njime je upravljao L.B. (2004.) iz Posušja, dok se na mjestu suvozača nalazio M.Ć. (2003.) iz Posušja.

Prilikom kontrole kod vozača L.B. pronađena je određena količina zeljaste biljne materije koja svojim karakteristikama podsjeća na opojnu drogu tipa marihuana, a koja je sukladno zakonskim propisima izuzeta. Po kompletiranju predmeta PU Grude će protiv L.B. Županijskom tužiteljstvu ŽZH uputiti izvješće o počinjenom kaznenom djelu “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” iz članka 239. KZ FBiH.

# DROGA
# GRUDE
# MARIHUANA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.