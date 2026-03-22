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NESVAKIDAŠNJI INCIDENT

Zbog mjesta u autobusu, 25-godišnjakinja napala vozača

Policijski službenici su 25-godišnjakinji uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Hrvatska policija. Facebook

M. Až.

22.3.2026

Policijski službenici Policijske stanice Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje su u petak (20. marta) oko 20,15 sati zaprimili dojavu o narušavanju javnog reda i mira na autobusnoj stanici u Slavonskom Brodu.

Utvrđeno je da je 25-godišnjakinja, zbog nesuglasica oko sjedećih mjesta u autobusu, narušavala javni red i mir vikom i galamom na 58-godišnjeg vozača, a potom ga i fizički napala (zadala mu udarac po glavi).

Vozač nije zadobio vidljive povrede te je odbio ponuđenu liječničku pomoć.

Policijski službenici su 25-godišnjakinji uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, izvijestila je policija, prenosi N1.

# SLAVONSKI BROD
# HRVATSKA
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