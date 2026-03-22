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ISTRAGA U TOKU

Jeziva smrt u Srbiji: Stela pronađena u ventilaciji poslije osam dana

Iako prvi nalazi upućuju na to da nema tragova nasilja, zvanična potvrda bit će poznata tek nakon sudsko-medicinskog vještačenja

Mjesto gdje je pronađeno tijelo. Telegraf

M. Až.

22.3.2026

Rezultati obdukcije, koju je naložilo tužilaštvo, trebalo bi da utvrde tačan uzrok smrti pedesetosmogodišnje Stele Stanisavljević, čije je tijelo pronađeno u petak oko 12 sati u ventilacionom otvoru zgrade u Ulici Grčića Milenka 1, prenos Telegraf.

Iako prvi nalazi upućuju na to da nema tragova nasilja, zvanična potvrda bit će poznata tek nakon sudsko-medicinskog vještačenja.

Tijelo nesrećne žene, čiji je nestanak porodica prijavila 12. marta, iz nepristupačnog otvora izvukli su vatrogasci-spasioci. Potraga koja je trajala osam dana završena je na ovoj lokaciji, a policija je odmah po pronalasku obavila uviđaj.

- Prema prvim informacijama, na tijelu nema povreda koje bi ukazivale na nasilnu smrt, ali se po nalogu tužilaštva čekaju nalazi obdukcije kako bi se otklonila svaka sumnja - navodi izvor iz istrage.

Stela je posljednji put viđena prije nešto više od sedam dana, a istraga sada pokušava da rekonstruiše njeno kretanje i utvrdi pod kojim okolnostima je dospjela u ventilacioni sistem zgrade.

# SRBIJA
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