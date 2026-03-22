Jeziva smrt u Srbiji: Stela pronađena u ventilaciji poslije osam dana

Rezultati obdukcije, koju je naložilo tužilaštvo, trebalo bi da utvrde tačan uzrok smrti pedesetosmogodišnje Stele Stanisavljević, čije je tijelo pronađeno u petak oko 12 sati u ventilacionom otvoru zgrade u Ulici Grčića Milenka 1, prenos Telegraf.

Iako prvi nalazi upućuju na to da nema tragova nasilja, zvanična potvrda bit će poznata tek nakon sudsko-medicinskog vještačenja.

Tijelo nesrećne žene, čiji je nestanak porodica prijavila 12. marta, iz nepristupačnog otvora izvukli su vatrogasci-spasioci. Potraga koja je trajala osam dana završena je na ovoj lokaciji, a policija je odmah po pronalasku obavila uviđaj.

- Prema prvim informacijama, na tijelu nema povreda koje bi ukazivale na nasilnu smrt, ali se po nalogu tužilaštva čekaju nalazi obdukcije kako bi se otklonila svaka sumnja - navodi izvor iz istrage.

Stela je posljednji put viđena prije nešto više od sedam dana, a istraga sada pokušava da rekonstruiše njeno kretanje i utvrdi pod kojim okolnostima je dospjela u ventilacioni sistem zgrade.