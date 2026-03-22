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SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Kilometarska kolona na ulazu u Sarajevo nakon sudara tri vozila u Jošanici

Uviđaj na mjestu nezgode obavljaju pripadnici Policijske stanice Vogošća

Nesreća na autoputu A1. Crna Hronika

M. Až.

22.3.2026

Kilometarska kolona formirana je na ulazu u Sarajevo na autoputu A1, nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila u naselju Jošanica na području općine Vogošća.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, riječ je o sudaru tri automobila u kojem nije bilo povrijeđenih osoba.

Uviđaj na mjestu nezgode obavljaju pripadnici Policijske stanice Vogošća.

Zbog ove nezgode formirane su velike saobraćajne gužve, a kretanje vozila je znatno usporeno.

Na vozilima je vidljiva veća materijalna šteta.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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