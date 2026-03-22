Kilometarska kolona na ulazu u Sarajevo nakon sudara tri vozila u Jošanici

Kilometarska kolona formirana je na ulazu u Sarajevo na autoputu A1, nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila u naselju Jošanica na području općine Vogošća.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, riječ je o sudaru tri automobila u kojem nije bilo povrijeđenih osoba.

Uviđaj na mjestu nezgode obavljaju pripadnici Policijske stanice Vogošća.

Zbog ove nezgode formirane su velike saobraćajne gužve, a kretanje vozila je znatno usporeno.

Na vozilima je vidljiva veća materijalna šteta.