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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Drama u Sarajevu: Tučnjava više osoba ispred kafića, jedan muškarac pucao

Policijska patrola je na licu mjesta zatekla i zadržala više osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem

Drama u Sarajevu. Čitatelj

M. Až.

22.3.2026

U ulici Zahira Panjete večeras je došlo do drame nakon verbalnog sukoba koji je prerastao u fizički obračun više osoba ispred jednog ugostiteljskog objekta.

- U 18:50 sati PU Novo Sarajevo je obaviještena da je u ulici Zahira Panjete, u ugostiteljskom objektu došlo do verbalne rasprave više lica, koja su napustila unutrašnjost objekta i svađu, a potom i fizički obračun nastavili ispred kafića - potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Policijska patrola je na licu mjesta zatekla i zadržala više osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem.

Prema preliminarnim informacijama, jedan od učesnika, koji se također nalazi pod kontrolom policije, ispalio je hitac u zrak.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac, dok policijski službenici nastavljaju rad na terenu i utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
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