Neredi u Stocu: Raspoređene jake policijske snage, pojavio se snimak incidenta

Policijski službenici osiguravaju lokacije na kojima se nalaze murali. Radi se o onom muralu posvećenom Vukovaru, koji je ranije oštećen, ali i o novom muralu na kojem je ispisano "Ovo biti neće zemlja dušmanska".

U Stocu su večeras izbili nemiri zbog dva murala. Prema posljednjim informacijama, u gradu su raspoređene velike policijske snage, a stanje je mirno i pod kontrolom.

Situacija je pod kontrolom, a policija i dalje nadzire teren kako bi spriječila nove incidente. Na jednom od snimaka, koji je isplivao, može se vidjeti dio nemira, gurkanje i prisustvo policajaca na mjestu događaja.

Iz Uprave policije MUP-a HNK potvrđeno je da je večeras u Stocu došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je bilo uhapšenih osoba.

Nepotvrđene informacije govore da su u neredima učestvovali pripadnici suprotstavljenih hercegovačkih navijačkih skupina, a prema nekim izvorima, napadnuta je i grupa koja je radila mural posvećen Srebrenici, dok je mural posvećen Vukovaru dodatno oštećen.