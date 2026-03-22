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ZBOG DVA MURALA

Neredi u Stocu: Raspoređene jake policijske snage, pojavio se snimak incidenta

Policijski službenici osiguravaju lokacije na kojima se nalaze murali

Neredi u Stocu. Screenshot

M. Až.

22.3.2026

U Stocu su večeras izbili nemiri zbog dva murala. Prema posljednjim informacijama, u gradu su raspoređene velike policijske snage, a stanje je mirno i pod kontrolom.

Policijski službenici osiguravaju lokacije na kojima se nalaze murali. Radi se o onom muralu posvećenom Vukovaru, koji je ranije oštećen, ali i o novom muralu na kojem je ispisano "Ovo biti neće zemlja dušmanska".

Situacija je pod kontrolom, a policija i dalje nadzire teren kako bi spriječila nove incidente. Na jednom od snimaka, koji je isplivao, može se vidjeti dio nemira, gurkanje i prisustvo policajaca na mjestu događaja.

Iz Uprave policije MUP-a HNK potvrđeno je da je večeras u Stocu došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je bilo uhapšenih osoba.

Nepotvrđene informacije govore da su u neredima učestvovali pripadnici suprotstavljenih hercegovačkih navijačkih skupina, a prema nekim izvorima, napadnuta je i grupa koja je radila mural posvećen Srebrenici, dok je mural posvećen Vukovaru dodatno oštećen.

# NEREDI
# STOLAC
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