Djevojka ubila bivšeg dečka, zapucala na rođake, a onda pokušala da presudi i sebi

Jedna osoba je preminula, dok su dvije u teškom stanju nakon pucnjave u selu Majance kod Podujeva.

Ardita Gaši (31) iz Majanca, prenosi Indeks, osumnjičena je da je u nedjelju oko 20 sati hicima iz pištolja ubila Ilaza Brahimija (42) iz Obilića, sa kojim je do nedavno bila u vezi. Gaši je navodno pozvala Brahimija da dođe, a čim se parkirao ispred njene kuće, pucala je na njega.

Potom je Gaši pucala i u svoju rođaku (73) koja je izašla iz kuće nakon što je čula pucnje i vriske. Nakon toga se zabarikadirala u kući, prijeteći da će ubiti svakoga ko priđe, a navodno je u jednom trenutku pucala i u sebe.

Direktor urgentnog centra u Prištini Naser Sila naglašava da je stanje obje žene kritično:

- Dvije pacijentkinje dovezene su podujevskim kolima hitne pomoći, imaju prostrelne rane, a njihovo stanje je veoma teško i nestabilno. Obe su intubirane uz potpomognuto disanje. Jedna je upućena u operacionu salu. Njeno stanje je veoma teško - rekao je Sila.