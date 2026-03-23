Dekanu Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhamedu Ajanoviću ukinut pritvor

Dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhamed Ajanović pušten je da se brani sa slobode, potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Općinskog suda u Sarajevu.

Općinski sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo, te je Ajanoviću ukinut pritvor. Njemu su predložene mjere zabrane.

Podsjećamo, Ajanović je uhapšen u okviru akcije „Koverta“.

Optužnica je prije tri dana podignuta protiv Adne Mesihović, Dženite Viteškić, Ibrahima Obhođaša, Ende Pavić Pečenković, Muhameda Ajanovića, Dalile Hakalović, Murata Ramadanovića, Mersihe Šabaredžović Klačar, Jasminke Sijerčić, Maide Čohodar Husić, Lidije Zvačko Pehar, Dejana Miloševića, Kasima Bajrovića, Emine Kiseljaković.