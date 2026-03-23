Dekanu Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhamedu Ajanoviću ukinut pritvor

Dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhamed Ajanović pušten je da se brani sa slobode, potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Općinskog suda u Sarajevu.
Općinski sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo, te je Ajanoviću ukinut pritvor. Njemu su predložene mjere zabrane.
Podsjećamo, Ajanović je uhapšen u okviru akcije „Koverta“.
Optužnica je prije tri dana podignuta protiv Adne Mesihović, Dženite Viteškić, Ibrahima Obhođaša, Ende Pavić Pečenković, Muhameda Ajanovića, Dalile Hakalović, Murata Ramadanovića, Mersihe Šabaredžović Klačar, Jasminke Sijerčić, Maide Čohodar Husić, Lidije Zvačko Pehar, Dejana Miloševića, Kasima Bajrovića, Emine Kiseljaković.
- Terete se za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlasti, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, te prevara u službi.
U optužnici su tužioci predložili ukidanje pritvora Muhamedu Ajanoviću, a određivanje mjera zabrane i to zabrana obavljanja funkcije dekana na Stomatološkom fakultetu, zabranu posjećivanja Stomatološkog fakulteta, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, zabranu putovanja i zabranu kontaktiranja sa svjedocima i osumnjičenima. Također, u odnosu na Dalilu Hakalović, predložena je zabrana obavljanje funkcije glavne prosvjetne inspektorice KUIP-a, posjećivanje zgrade inspekcije, Stomatološkog fakulteta i sastajanje sa svjedocima i osumnjičenima.
Endi Pavić Pečenković predložena je zabrana obavljanja funkcije ministrice u Vladi KS i zabrana sastajanja sa svjedocima i osumnjičenima. Dženiti Viteškić zabrana obavljanje funkcije pomoćnika ministra za visoko obrazovanje i zabrana sastajanja sa svjedocima i osumnjičenima - ranije je saopćeno, između ostalog.