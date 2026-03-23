Policajci kontrolisali Passat, pa kod mladića pronašli spid

Policijski službenici Policijske ispostave Turbe i službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga PU Travnik 20.03.2026. su u mjestu Varoluški put, općina Travnik izvršili kontrolu putničkog motornog vozila marke Passat.

Njime je upravljao A.S., rođen 1999. godine, dok se na mjestu suvozača nalazio J.D., rođen 2000. godine oba iz Travnika.

Tom prilikom imenovani su dobrovoljno predali dva zamotuljka sa sadržajem praškaste materije koja svojim izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu spid.