Traži se pritvor za Ahmeta Todorova i Ivicu Nedića: U automobilu im pronađeni kokain i marihuana

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Srebreniku stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Ahmeta Todorova (35) iz Brčkog i Ivicu Nedića (27) iz Orašja zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-TK su na području Srebrenika 20. marta 2026. godine zaustavili vozilo kojim je upravljao Nedić, a u kojem je kao suvozač bio i Todorov, te po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda u Srebreniku izvršili pretres automobila i ispod zaštitnog dijela na unutrašnjoj strani poklopca motora pronašli pakovanje sa oko 200 grama opojne droge kokain i dva veća pakovanja sa oko 2 kilograma opojne droge marihuana (Cannabis Sativa). Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni su lišeni slobode. Uz asistenciju i podršku Policije Brčko distrikta, obavljen je i pretres kuće koju je koristio Todorov u Brčkom, te je pronađena jedna digitalna vaga na kojoj su se nalazili tragovi opojne droge.

Nakon obavljene kriminalističke obrade istražitelji SKP MUP-a TK su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predali osumnjičene u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene.

Istražne radnje su u toku.