Na mjestu zločina pronađeni pištolj i tri čahure: Obavljena obdukcija tijela oca i sina koji su pronađeni mrtvi u garaži

Stravičan slučaj koji se dogodio 10. marta 2026. godine potresao je bh. entitet Republiku Srpsku kada su u garaži porodične kuće u Šušnjarima, grad Laktaši, pronađena tijela oca i sina.
Pored njihovih tijela pronađeni su pištolj i tri čahure. Sumnja se da je Nenad Račić (51) iz pištolja ubio sina Ljubišu (28), a zatim sebi oduzeo život.
Nalog tužioca
- Okružno javno tužilaštvo Banja Luka obavijestilo je javnost putem saopštenja da je dana 10. 3. 2026. godine dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima PU Banja Luka, obavio uviđaj na licu mjesta pronalaska dva beživotna tijela N. R. i LJ. R. u Šušnjarima, grad Laktaši – navodi se u odgovoru na upit „Dnevnog avaza“ iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Vještačenja u toku
Radi rasvjetljavanja svih okolnosti događaja tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnih tijela koja je obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS, navode iz OJT.
- Tokom vršenja uviđaja izuzeti su predmeti koji se dovode u vezu sa događajem a koji će biti predmet vještačenja. Na pitanja iz vašeg upita ne možemo odgovoriti jer su naložena vještačenja u toku. Nakon dokumentovanja događaja od strane PU Banja Luka, ovom tužilaštvu bit će dostavljen izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama na dalje postupanje – rečeno je za „Dnevni avaz“.
Tokom vršenja uviđaja izuzete su parafinske rukavice za potrebe vještačenja na prisustvo barutnih čestica, ranije je saopćeno iz OJT.
Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku tragedije Nenadova supruga, a Ljubišina majka, bila je na poslu.
Motiv još nije poznat, a kako se nezvanično saznaje, između oca i sina je bilo određenih razmirica i pretpostavlja se da je svemu prethodila svađa.
Policija i tužilaštvo istražuju sve okolnosti ovog slučaja.
Zločin sličnih okolnosti
Samo nekoliko dana kasnije, 16. marta 2026. godine, dogodila se slična tragedija.
U Bijeljini su u jutarnjim satima, u porodičnoj kući pronađena tijela oca i sina, Miodraga (70) i Milana Dragića (40).
Prema nezvaničnim informacijama, tijela je pronašla Milanova majka, a sumnja se da je otac ubio sina, pa sebe.