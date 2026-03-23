Na mjestu zločina pronađeni pištolj i tri čahure: Obavljena obdukcija tijela oca i sina koji su pronađeni mrtvi u garaži

Stravičan slučaj koji se dogodio 10. marta 2026. godine potresao je bh. entitet Republiku Srpsku kada su u garaži porodične kuće u Šušnjarima, grad Laktaši, pronađena tijela oca i sina.

Pored njihovih tijela pronađeni su pištolj i tri čahure. Sumnja se da je Nenad Račić (51) iz pištolja ubio sina Ljubišu (28), a zatim sebi oduzeo život.

Nalog tužioca

- Okružno javno tužilaštvo Banja Luka obavijestilo je javnost putem saopštenja da je dana 10. 3. 2026. godine dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima PU Banja Luka, obavio uviđaj na licu mjesta pronalaska dva beživotna tijela N. R. i LJ. R. u Šušnjarima, grad Laktaši – navodi se u odgovoru na upit „Dnevnog avaza“ iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Vještačenja u toku

Radi rasvjetljavanja svih okolnosti događaja tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnih tijela koja je obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS, navode iz OJT.