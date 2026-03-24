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STRAVIČNO

Video / Maskirane osobe palicama i bakljama napale vozača kod Mostara

Nema informacija o razlozima napada

Napad na vozača. X

Dž. R.

24.3.2026

Grupa maskiranih osoba napala je vozača, a potom zapalila vozilo u napadu koji se dogodio u utorak ujutro na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Potoci kod Mostara.

Nekoliko osoba s fantomkama zaustavilo je vozilo na cesti, nakon čega su palicama i bakljama razbili vozilo i fizički nasrnuli na vozača.

Za sada nema službenih informacija o povrijeđenima niti o razlozima napada, a okolnosti događaja bit će poznate nakon policijskog uviđaja.

# NAPAD
# MOSTAR
# VOZAČ
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