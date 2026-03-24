Video / Maskirane osobe palicama i bakljama napale vozača kod Mostara

Grupa maskiranih osoba napala je vozača, a potom zapalila vozilo u napadu koji se dogodio u utorak ujutro na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Potoci kod Mostara.
OGLASILA SE I POLICIJA
STRAVIČNO
Nema informacija o razlozima napada
Napad na vozača. X
Grupa maskiranih osoba napala je vozača, a potom zapalila vozilo u napadu koji se dogodio u utorak ujutro na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Potoci kod Mostara.
Nekoliko osoba s fantomkama zaustavilo je vozilo na cesti, nakon čega su palicama i bakljama razbili vozilo i fizički nasrnuli na vozača.
Za sada nema službenih informacija o povrijeđenima niti o razlozima napada, a okolnosti događaja bit će poznate nakon policijskog uviđaja.
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