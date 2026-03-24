Planinarski dom na Bjelašnici uništen u požaru: "Prvo su nasilno ušli u dom, nakon čega je izazvan požar"

Planinarski dom Šavnici na Bjelašnici je u potpunosti devastiran u požaru. Iz Udruženja Planinarskog društva "Bjelašnica" navode da je požar bio podmetnut.

Ističu da se radi o prvim informacijama sa obavljenog uviđaja.

- Nepoznati počinioci su prvo nasilno ušli u dom, a potom su polupani prozori i razvaljena vrata nakon čega je izazvan požar. U potpunosti je izgorio krov, uništena je sva vanjska stolarija, a inventar koji je bio uskladišten u domu i koji je bio zaštićen od vanjskih utjecaja u cijelosti je izgorio - naveli su.

Ističu da ovaj čin predstavlja težak oblik vandalizma i direktan udar na planinarsku infrastrukturu koja pripada svim građanima.

- Planinarski domovi nisu privatna korist pojedinaca, već dobro od općeg interesa: mjesta okupljanja, sigurnosti, edukacije i boravka u prirodi za širu zajednicu. Pozivamo nadležne institucije da pokažu više odgovornosti i odlučnosti u sprečavanju uništavanja planinarske infrastrukture, kao i u zaštiti objekata koji imaju značaj za društvo u cjelini. Potrebno je sistemsko djelovanje, jači nadzor i konkretne mjere kako bi se spriječili ovakvi i slični događaji u budućnosti - navodi se u saopćenju.

Iz ovog planinarskog društva ističu da će, uprkos požaru i uništenju doma, nastaviti raditi na očuvanju i obnovi planinarske infrastrukture, ali bez podrške sistema i zajednice, ovakvi napori ostaju izloženi stalnom riziku.