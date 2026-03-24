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TRAGA SE ZA POČINIOCIMA

Novi detalji stravičnog napada kod Mostara: Vozilo koje je korišteno registrovano na obrt u Donjoj Jasenici

Još uvijek nepotvrđene informacije do kojih je došao portal Vijesti.ba govore da su maskirani napadači izašli iz vozila Caddy

Stravični napad kod Mostara. Screenshot / X

M. P.

24.3.2026

Jutros je u naselju Potoci kod Mostara došlo do velikih nereda za koji se, kako se i očekivalo, ispostavilo da su navijački.

Prema nezvaničnim informacijama u njima su učestvovali navijači Zrinjskog, Ultrasi, koji su napali navijače Veleža, koji su kretali na put za Sarajevo, odakle su trebali letjeti za Vels da pruže podršku našoj reprezentaciji u susretu baraža.

Još uvijek nepotvrđene informacije do kojih je došao portal Vijesti.ba govore da su maskirani napadači izašli iz vozila Caddy koje je registrovano na jedan obrt u Donjoj Jasenici, naselju južno od Mostara.

Kako je za "Avaz" izjavila Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, povrijeđena osoba je prevezena u Kantonalnu bolnicu "Dr. Safet Mujić" u Mostaru.

Naglasila je da se za počiniocima intenzivno traga te da su poduzete sve neophodne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

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