Vozač iz BiH krijumčario migrante pa vozilom krenuo na policajku

Karlovačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad vozačem iz BiH koji je htio prokrijumčariti migrante pa je vozilom krenuo prema policijskoj službenici koja je skokom u stranu izbjegla nalet.

Kako se u utorak navodi u izviješću Policijske uprave karlovačke, u večernjim satima 20. ožujka, policijski službenici zaustavili su osobni automobil slovenskih nacionalnih oznaka, a kasnije je utvrđeno da je vozilom upravljao 36-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Kada se policijska službenica uputila prema predmetnom vozilu s ciljem utvrđivanja identiteta vozača, vozač je naglo krenuo vozilom u njezinom smjeru, a ona je skokom u stranu izbjegla direktan nalet vozila.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da 36-godišnjak prevozio strane državljane koji su pješice nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku te je prijavljen zbog krijumčarenja migranata i prisile prema službenoj osobi.