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UBICA UHAPŠEN

Detalji ubistva u Čapljini: Osumnjičeni hodao sa nožem, žrtva pronađena mrtva ispred kuće

Dežurna doktorica na licu mjesta konstatovala je smrt V.B.

Policija odgovorila na poziv. Siniša Pašalić / Ringier

Dž. R.

24.3.2026

Policiji su jučer oko 14.55 građani prijavili da nepoznati muškarac hoda sa nožem u mjestu Počitelj brdo.

- Odmah su na lice mjesta izašli pripadnici policije i Hitna pomoć koji su na licu mjesta zatekli M.J. (59) kojeg su stavili pod kontrolu i V.B. (60) koji je zatečen ispred vrata porodične kuće kako leži bez svijesti – kažu iz PU Čapljina.

Dežurna doktorica na licu mjesta konstatovala je smrt V.B., a uviđaj je izvršen pod nadzorom dežurnog tužioca.

Policija je uhapsila M.J. i on je predat službenicima Odjeljenja krim. policije PU Čapljina koji će izvršiti kriminalističku obradu.

# UBISTVO
# ČAPLJINA
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