Detalji ubistva u Čapljini: Osumnjičeni hodao sa nožem, žrtva pronađena mrtva ispred kuće

Policiji su jučer oko 14.55 građani prijavili da nepoznati muškarac hoda sa nožem u mjestu Počitelj brdo.

- Odmah su na lice mjesta izašli pripadnici policije i Hitna pomoć koji su na licu mjesta zatekli M.J. (59) kojeg su stavili pod kontrolu i V.B. (60) koji je zatečen ispred vrata porodične kuće kako leži bez svijesti – kažu iz PU Čapljina.

Dežurna doktorica na licu mjesta konstatovala je smrt V.B., a uviđaj je izvršen pod nadzorom dežurnog tužioca.

Policija je uhapsila M.J. i on je predat službenicima Odjeljenja krim. policije PU Čapljina koji će izvršiti kriminalističku obradu.