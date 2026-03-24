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"AVAZ" SAZNAJE

Posljedice teškog ranjavanja: Almer Inajetović izašao iz bolnice, ali je u kolicima

Inajetović je od ranije poznat policiji i dovođen je u vezu s više krivičnih djela

Almer Inajetović: Ostao invalid. Avaz

Piše: Evelin Trako

24.3.2026

Nakon što je uoči džuma namaza u decembru prošle godine u Starom Gradu nepoznati napadač s više hitaca ranio Almera Inajetovića, portal "Avaza" saznaje da je on tek nedavno otpušten iz KCUS-a.

Prema informacijama "Avaza", on je u kolicima i ne može hodati. 

Almer Inajetović je od ranije poznat policiji i slovi za žestokog momka iz Starog Grada koji se nije libio ući u sukobe pa čak i vatrene obračune. Posljednji obračun u kojem je učestvovao bio je onaj iz ulice Sarači kada je na njega pucao Jasmin Hatić 2020. godine. Tada je Inajetović povukao djevojku ispred sebe koja je ranjena.

Inajetović je hapšen i zbog drugih krivičnih djela poput lihvarenja, tučnjava.

Kako saznajemo, upravo je Jasmin Hatić dva puta zbog sukoba iz 2020. godine pozivan u policiju na informativni razgovor, no kasnije se utvrdilo da se on nije nalazio na licu mjesta u trenutku sukoba, nego u svojoj kući.

Podsjećamo, Inajetović je ranjen uoči džume u ulici Vrbanjuša u Starom Gradu, a počinilac nikada nije pronađen. Kako je ranije pisao portal "Avaza", napadač je koristio fantomku.

# ALMER INAJETOVIĆ
# MUP KS
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