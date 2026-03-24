Posljedice teškog ranjavanja: Almer Inajetović izašao iz bolnice, ali je u kolicima

Nakon što je uoči džuma namaza u decembru prošle godine u Starom Gradu nepoznati napadač s više hitaca ranio Almera Inajetovića, portal "Avaza" saznaje da je on tek nedavno otpušten iz KCUS-a.

Prema informacijama "Avaza", on je u kolicima i ne može hodati.

Almer Inajetović je od ranije poznat policiji i slovi za žestokog momka iz Starog Grada koji se nije libio ući u sukobe pa čak i vatrene obračune. Posljednji obračun u kojem je učestvovao bio je onaj iz ulice Sarači kada je na njega pucao Jasmin Hatić 2020. godine. Tada je Inajetović povukao djevojku ispred sebe koja je ranjena.