Dvojac pao s kokainom, tužilaštvo traži pritvor za jednog muškarca

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja osumnjičenog muškarca N.M., rođen 1985. godine iz Banja Luke, uputio je danas prijedlog za određivanje mjere pritvora Okružnom sudu u Banjoj Luci, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ RS.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, shodno odredbi člana 197. stav 1. tačka b. i v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Mjere zabrane

Nakon ispitivanja osumnjičenog B.K. rođen 1985. godine iz Banja Luke, zbog počinjenog krivičnog djela Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ RS, tužilac je uputio prijedlog Okružnom sudu Banja Luka za određivanjem mjera zabrane (zabranu putovanja uz privremeno oduzimanje putnih isprava kao i naredba da se povremeno javlja državnom organu).

Osumnjičeno lice N.M je dana 22.03.2026. godine, u Banja Luci, od njemu poznatog lica neovlašteno radi prodaje nabavio, a potom zajedno sa osumnjičenim B.K. držao radi prodaje i prenosio opojnu drogu kokain.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora i mjerama zabrane odlučit će sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjoj Luci, saopćeno je iz OJT Banja Luka.

Veza s ubistvom

ATV saznaje da je jedan od uhapšenih Nemanja Miljković (40), koji je 2022. godine uhapšen u Beogradu po Interpolovoj potjernici.

Kako navodi ovaj medij, tada se dovodio u vezu sa ubistvom radnika obezbjeđenja Ljubiše Mrdaka 20. oktobra 2021. u Nikšiću.

Međutim, prošle godine je Miljković za ovo djelo oslobođen zajedno sa Srđanom Svjetlanovićem, Mitrom Kneževićem, Stojanom Albijanićem, Petrom Zolakom, Davidom Banjcem i Stefanom Regojevićem.

Svi oni odmah nakon izricanje presude pušteni su na slobodu.