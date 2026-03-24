Nakon stravične nesreće: Zajko Sovšić, predsjednik planinarskog kluba iz Goražda, podlegao povredama u Sarajevu

Predsjednik Planinarskog kluba "Goražde-Maglić" Zajko Šovšić preminuo je sinoć na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno je za portal „Avaza“.
On je bio jedan od povrijeđenih u teškoj nesreći koja se dogodila u mjestu Lapišnica, na putu Sarajevo-Pale 07.02.2026. godine kada se kombi sudario s kamionom.
Kako saznaje „Avaz“, Šovšić je preminuo sinoć u 23:30 sati.
Kako je za naš medij potvrdio potpredsjednik kluba Fahrudin Hasović, ostali članovi kluba koji su se nalazi u kombiju su otpušteni na kućno liječenje, osim dvojice muškaraca.
- Jedan je na ortopediji, a drugi je na kardiovaskularnoj. Vozač je na ortopediji, a najmlađi član je na kardiovaskularnoj. Oporavljaju se. Zajko je bio na ortopediji, pa su ga u petak, 20.03. prebacili na ortopediju s intenzivne. Sinoć je preminuo – kazao je Hasović za „Avaz“.
U petak u 13 sati bit će održana komemoracija u Velikoj Sali Centra za kulturu, a u 16 sati, istoga dana je dženaza Zajku Šovšiću na Gradskom groblju.
Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla članove kluba, prijatelje i cijelu planinarsku zajednicu.
U ovoj nesreći je, podsjetimo poginula Azra Softić (75).