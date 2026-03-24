Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Nakon stravične nesreće: Zajko Sovšić, predsjednik planinarskog kluba iz Goražda, podlegao povredama u Sarajevu

Zajko je bio na ortopediji, pa su ga u petak, 20.03. prebacili na ortopediju s intenzivne. Sinoć je preminuo, kazao je Hasović za „Avaz“

Zajko Sovšić. Društvene mreže

Piše: Amila Ovčina

24.3.2026

Predsjednik Planinarskog kluba "Goražde-Maglić" Zajko Šovšić preminuo je sinoć na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno je za portal „Avaza“.

On je bio jedan od povrijeđenih u teškoj nesreći koja se dogodila u mjestu Lapišnica, na putu Sarajevo-Pale 07.02.2026. godine kada se kombi sudario s kamionom.

Kako saznaje „Avaz“, Šovšić je preminuo sinoć u 23:30 sati.

Kako je za naš medij potvrdio potpredsjednik kluba Fahrudin Hasović, ostali članovi kluba koji su se nalazi u kombiju su otpušteni na kućno liječenje, osim dvojice muškaraca.

Hasović: Dvoje u bolnici. Facebook

- Jedan je na ortopediji, a drugi je na kardiovaskularnoj. Vozač je na ortopediji, a najmlađi član je na kardiovaskularnoj. Oporavljaju se. Zajko je bio na ortopediji, pa su ga u petak, 20.03. prebacili na ortopediju s intenzivne. Sinoć je preminuo – kazao je Hasović za „Avaz“.

U petak u 13 sati bit će održana komemoracija u Velikoj Sali Centra za kulturu, a u 16 sati, istoga dana je dženaza Zajku Šovšiću na Gradskom groblju. 

Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla članove kluba, prijatelje i cijelu planinarsku zajednicu. 

U ovoj nesreći je, podsjetimo poginula Azra Softić (75). 

# GORAŽDE
# LAPIŠNICA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# AZRA SOFTIĆ
# ZAJKO ŠOVŠIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.