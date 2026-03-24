Nakon stravične nesreće: Zajko Sovšić, predsjednik planinarskog kluba iz Goražda, podlegao povredama u Sarajevu

Predsjednik Planinarskog kluba "Goražde-Maglić" Zajko Šovšić preminuo je sinoć na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno je za portal „Avaza“.

On je bio jedan od povrijeđenih u teškoj nesreći koja se dogodila u mjestu Lapišnica, na putu Sarajevo-Pale 07.02.2026. godine kada se kombi sudario s kamionom.

Kako saznaje „Avaz“, Šovšić je preminuo sinoć u 23:30 sati.