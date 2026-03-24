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ULICA ZELENIH BERETKI

Brza intervencija vatrogasaca spriječila eksploziju plinske boce u Sarajevu

Ko god da je u toj prostoriji, ako boca eksplodira, ne može ostati živ, kazao nam je Cacan

Vatrogasci na intervenciji. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

24.3.2026

U ulici Zelenih beretki u centru Sarajeva večeras su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo imali intervenciju kojom prilikom je spriječena velika tragedija.

Komandant Specijalne vatrogasne jedinice Kemal Cacan za "Avaz" je potvrdio da je bila dojava da gori stan.

- Dežurna smjena, vatrogasci su došli i vidjeli da gori plinska boca. Pristupili su oprezno, postoji taktika gašenja, ohladili je, iznijeli je napolje i spustili je. Predali su je policiji kasnije na čuvanje. Ne daj Bože da je eksplodiralo, jer takva boca izbija zidove. Ko god da je u toj prostoriji, ako boca eksplodira, ne može ostati živ. Sreća na vrijeme se došlo – kazao nam je Cacan.

Dodao je da takva plinska boca u novogradnji izbija zidove i ruši stepenište.

- Ovo je austrougarska gradnja, možda bi bilo jače štete. Da je to eksplodiralo bilo bi svega – ističe Cacan.

Na terenu su intervenisale vatrogasne ekipe s dva vatrogasna vozila, a podršku su pružili i pripadnici Uprave policije MUP-a KS.

# EKSPLOZIJA
# PLINSKA BOCA
# SARAJEVO
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