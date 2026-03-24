Oglasila se porodica Almera Inajetovića: "On se osjeća odlično, hoda i oporavak ide po planu"

Višemjesečni oporavak Almera Inajetovića, koji je teško ranjen u decembru prošle godine u sarajevskom Starom Gradu, okončan je izlaskom iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Ipak, kako se navodi, posljedice napada i dalje su prisutne, a potpuni oporavak zahtijeva dodatno vrijeme.
Napad se dogodio neposredno prije džuma-namaza u ulici Vrbanjuša, kada je nepoznata osoba, maskirana fantomkom, ispalila više hitaca. Uprkos pokrenutoj istrazi, počinilac do danas nije identifikovan niti priveden.
U međuvremenu, porodica Almera Inajetovića oglasila se povodom, kako navode, netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima.
- Htjeli smo se oglasiti povodom navoda novinarske kuće koja se bavi apsolutnim neistinama, pošto također vidimo da je veliki interes da li Almer hoda ili ne hoda, pa bih vam poslala klip da demantujemo laži koje se plasiraju. Almer se osjeća odlično, hoda i oporavak ide u najboljem mogućem smjeru - naveli su iz porodice za portal Crna-Hronika.
Porodica je navela da nadležni organi još uvijek ne znaju ko je pucao na Almera. Istraga o ovom slučaju je i dalje u toku, a javnost očekuje konkretne rezultate i rasvjetljavanje napada koji je uznemirio građane Sarajeva.