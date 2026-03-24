Oglasila se porodica Almera Inajetovića: "On se osjeća odlično, hoda i oporavak ide po planu"

Višemjesečni oporavak Almera Inajetovića, koji je teško ranjen u decembru prošle godine u sarajevskom Starom Gradu, okončan je izlaskom iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Ipak, kako se navodi, posljedice napada i dalje su prisutne, a potpuni oporavak zahtijeva dodatno vrijeme.

Napad se dogodio neposredno prije džuma-namaza u ulici Vrbanjuša, kada je nepoznata osoba, maskirana fantomkom, ispalila više hitaca. Uprkos pokrenutoj istrazi, počinilac do danas nije identifikovan niti priveden.