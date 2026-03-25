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POKUŠAJ KRAĐE

Video / Hrabra prodavačica u Mostaru zaustavila pljačkaša s automatskom puškom: Nemilosrdno je udarao u glavu

U jednom trenutku je došlo i do rafalne pucnjave iz puške, ali na sreću niko nije ranjen

Borila se s pljačkašem. YouTube / Screenshot

Dž. R.

25.3.2026

Sinoć je u mostarskom naselju Zalik oko 20 sati došlo do pokušaja pljačke u kojem je hrabra prodavačica zaustavila pljačkaša s automatskom puškom.

Na snimku s nadzorne kamere vidi se kako muškarac obučen u crnu jaknu ulazi u trgovinu te nakon kraćeg vremena iz unutrašnjosti jakne vadi automatsku pušku.

Hrabra radnica je stala pred pljačkaša prilikom čega je došlo do naguravanja i borbe za pušku. Pljačkaš je nemilosrdno udarao ženu šakom u glavu, ali ona nije popustila.

U jednom trenutku je došlo i do rafalne pucnjave iz puške, ali na sreću niko nije ranjen.

Na mjesto događaja su izašli pripadnici Policijske uprave Mostar koji su izvršili uviđaj te provode radnje kako bi utvrdili identitet počinitelja napada.

# PLJAČKA
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