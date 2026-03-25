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Još uvijek se traga za huliganima koji su bakljama zapalili automobil kod Mostara

Grupa maskiranih osoba napala je vozača na magistralnoj cesti

Drama u Mostaru. Bljesak.info

Dž. R.

25.3.2026

Jučer je u naselju Potoci kod Mostara došlo do velikih nereda za koji se ispostavilo da su navijački. Grupa maskiranih osoba napala je vozača, a potom zapalila vozilo na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Potoci kod Mostara. Prema dosadašnjim dostupnim informacijama, za počiniocima se još uvijek traga.

Prema nezvaničnim informacijama u njima su učestvovali navijači Zrinjskog, Ultrasi, koji su napali navijače Veleža, koji su kretali na put za Sarajevo, odakle su trebali letjeti za Vels da pruže podršku našoj reprezentaciji u susretu baraža.

Kako je za "Avaz" jučer izjavila Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena u Kantonalnu bolnicu "Dr. Safet Mujić" u Mostaru.

# NAPAD
# HULIGANI
# MOSTAR
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