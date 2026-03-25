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KADAR PDA

Predložen pritvor za direktora RMU "Banovići" Rasima Dostovića

Za sada je istragom utvrđeno da novac u iznosu od najmanje 45.000 KM, koji je pronađen kod Rasima Dostovića prilikom pretresa, potiče iz izvršenja krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi

Rasim Dostović. Screenshot

S. S.

25.3.2026

Postupajući federalni tužilac Posebnog odjela Federalnog tužilaštva uputio je Posebnom odjelu Vrhovnog suda FBiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičenog direktora RMU Banovići Rasima Dostovića.

Podsjećamo, njega su prije dva dana uhapsili pripadnici MUP-a TK po nalogu POSKOK-a zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi.

Osumnjičeni se tereti da je, koristeći tešku finansijsku situaciju javnog preduzeća Rudnik Banovići, kao i veliki broj dospjelih, a neizmirenih potraživanja prema dobavljačima, za sebe zahtijevao korist u vidu novca kako bi, u okviru svoje službene dužnosti, odobrio plaćanje dobavljaču za dospjela, a neizmirena potraživanja.

Za sada je istragom utvrđeno da novac u iznosu od najmanje 45.000 KM, koji je pronađen kod Rasima Dostovića prilikom pretresa, potiče iz izvršenja krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi.

Podsjećamo, Rasim Dostović je na ovu poziciju postavljen kao kadar PDA.

# RMU BANOVIĆI
# POSKOK
# RASIM DOSTOVIĆ
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