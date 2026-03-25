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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Saobraćajna nesreća kod Ljubuškog: Povrijeđeno šest osoba

Učestvovala su tri vozila

Nesreća kod Ljubuškog. Bljesak.info

M. Až.

25.3.2026

Šest osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u 15:37 sati na dijelu magistralne ceste M-17.4 u mjestu Crveni Grm na području Ljubuškog, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.

Kako nam je rečeno, u nesreći su učestvovali I.V. (1998.) iz Čapljine s vozilom marke Volkswagen tip Caddy, A.M. (1987.) iz Ljubuškog s vozilom marke Volkswagen tip Golf i Ž.Z. (1961.) iz Ljubuškog s vozilom marke Mercedes Benz, HR registarskih oznaka.

- U ovoj prometnoj nezgodi povrijeđeni su vozači A.M. i Ž.Z., te suputnici D.Z. (1992.), D.Z. (1997.), N.Z. (1993.) i Z.Z. (1969.). Uviđaj su izvršili policijski službenici PU Ljubuški, koji poduzimaju i sve druge potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonskim propisima - rečeno nam je iz MUP-a ZHK .

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# LJUBUŠKI
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