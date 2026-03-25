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Drama u Kiseljaku: Automobil planuo usred dana, žena prijavila požar

Osoba S.A., rođena 1989. godine, iz Kiseljaka, prijavila je da u ul. Josipa bana Jelačića, općina Kiseljak, gori njeno putničko motorno vozilo

Automobil planuo u Kiseljaku. Avaz

Piše: Amila Ovčina

25.3.2026

U Kiseljaku je danas poslijepodne gorjelo vozilo, a nakon što je izvršen uviđaj, utvrđeno je da se radilo o samozapaljenju, saznaje “Avaz”.

Kako je za “Avaz” potvrđeno iz MUP-a SBK, u 16:50 sati, Policijska stanica Kiseljak zaprimila je telefonsku prijavu.

Osoba S.A., rođena 1989. godine, iz Kiseljaka, prijavila je da u ul. Josipa bana Jelačića, općina Kiseljak, gori njeno putničko motorno vozilo, marke Škoda, tip felicia.

- Policijski službenici PS Kiseljak, izlaskom na lice mjesta su potvrdili navode prijave, kao i pripadnici PVD Kiseljak koji su lokalizovali požar na vozilu. Pod nadzorom dežurnog tužioca KT Travnik, uviđajne mjere i radnje su izvršili policijski službenici OKP PU Kiseljak, gdje je tom prilikom utvrđeno da se u navedenom događaju radi o samozapaljenju p/m/v - potvrdio je portparol MUP-a SBK Muamer Karadža za “Avaz”.

# MUP SBK
# KISELJAK
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