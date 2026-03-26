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NA ILIDŽI

Uhapšen Sarajlija zbog sumnje da je zapalio automobil

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva

Uhapšen Sarajlija. MUP KS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Dž. R.

26.3.2026

Zbog sumnje da je podmetnuo požar na vozilu Opel Astra, uhapšen je Sarajlija inicijala A. H. (27). 

On se sumnjiči da je počinio krivično djelo "izazivanje opće opasnosti".

Kako je saopćeno iz MUP-a KS, muškarac je osumnjičen da je izazvao požar na automobilu bez registarskih oznaka u ulici Kasindolska, na području općine Ilidža 24. marta 2026. godine.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

# POŽAR
# AUTOMOBIL
# MUP KS
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