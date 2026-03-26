Uhapšen Sarajlija zbog sumnje da je zapalio automobil

Zbog sumnje da je podmetnuo požar na vozilu Opel Astra, uhapšen je Sarajlija inicijala A. H. (27).

On se sumnjiči da je počinio krivično djelo "izazivanje opće opasnosti".

Kako je saopćeno iz MUP-a KS, muškarac je osumnjičen da je izazvao požar na automobilu bez registarskih oznaka u ulici Kasindolska, na području općine Ilidža 24. marta 2026. godine.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.