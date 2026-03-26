Milenko Gojgolović koji je oslobođen za zločine u Vlasenici traži više od 270.000 maraka naknade

Milenko Gojgolović, koji je pravosnažno oslobođen za zločine u Vlasenici, traži od Bosne i Hercegovine da mu isplati više od 270.000 KM, prenosi Detektor.

Odbrana Gojgolovića predala je tužbeni zahtjev u kojem traži od Bosne i Hercegovine da, na ime materijalne i nematerijalne štete, isplati iznos veći od 270.000 KM, u koji se uključuje iznos zakonskih zateznih kamata.

Gojgolović je oslobođen optužbe da je u ljeto 1992. godine silovao i nečovječno postupao prema zatočenici logora "Sušica" u Vlasenici.

Gojgoloviću se na teret stavljalo da je, kao nekadašnji pripadnik Teritorijalne odbrane Vlasenica, kasnije Vlaseničke lake pješadijske brigade pri Drinskom korpusu Vojske Republike Srpske (VRS), u junu 1992. godine u krugu logora "Sušica" silovao i tukao zatvorenicu ovog logora.

Optužnicu protiv njega podiglo je Tužilaštvo BiH, a predmet se 2021. godine vodio pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu. Kasnije je Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio prvostepenu presudu kojom je oslobođen zbog nedostatka dokaza.

Snježana Gojgolović, supruga Gojgolovića, izjavila je na ročištu da je njihovu porodicu zadesila velika tragedija koja im je u potpunosti promijenila život, te da je njihov stariji sin imao zdravstvenih poteškoća. Istakla je da je nastavila živjeti u Torontu sa sinovima, dok je njen suprug bio u kućnom pritvoru u Vlasenici.

- Ne postoje riječi kojima se može opisati ono kroz šta smo prošli i kroz šta i dalje prolazimo. To je velika porodična tragedija - kazala je Gojgolović.

Istakla je i da se njen suprug značajno promijenio nakon hapšenja te da je postao povučen, za razliku od ranije kada je bio vedar, volio se šaliti i izlaziti.