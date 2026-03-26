Snimak s lica mjesta: Policija vrši uviđaj, još nije poznato kako je žena završila u koritu Miljacke

Prava drama dogodila se danas u Sarajevu, gdje je žena pala u korito Miljacke kod Vilsonovog šetališta.

Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo, ali, uprkos brzoj reakciji, ženi nije bilo spasa.

Tijelo je izvučeno iz rijeke u blizini mosta Ars Aevi.

Uviđaj je u toku, a nadležni će utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do pada u Miljacku.

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