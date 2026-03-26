Snimak s lica mjesta: Policija vrši uviđaj, još nije poznato kako je žena završila u koritu Miljacke

Prava drama dogodila se danas u Sarajevu, gdje je žena pala u korito Miljacke kod Vilsonovog šetališta.
U BLIZINI MOSTA ARS AEVI
Tijelo je izvučeno iz rijeke u blizini mosta Ars Aevi
Prava drama dogodila se danas u Sarajevu, gdje je žena pala u korito Miljacke kod Vilsonovog šetališta.
Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo, ali, uprkos brzoj reakciji, ženi nije bilo spasa.
Tijelo je izvučeno iz rijeke u blizini mosta Ars Aevi.
Uviđaj je u toku, a nadležni će utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do pada u Miljacku.
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