U istrazi napada u Potocima, uhapšen 25-godišnji muškarac iz Mostara

Muškarac inicijala P. M., rođen 2001. u Mostaru, u srijedu je uhapšen u sklopu istrage napada na vozilo koji se u utorak dogodio na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Potoci kod Mostara, potvrdili su iz MUP-a Hercegovačko neretvanskog kantona.

- Muškarac inicijala P. M., rođen 2001. u Mostaru, uhapšen je i stavljen u postupak kriminalističke obrade, gdje postupamo pod nadzorom postupajućeg tužitelja – izjavila je u četvrtak za Fenu glasnogovornica MUP-a HNK-a Ilijana Miloš.

Dodala je da postoje indicije zbog kojih su u MUP-u optimistični da će u što skorijem roku razriješiti slučaj.

Do incidenta je došlo u utorak, kada je na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Potoci kod Mostara nekoliko maskiranih osoba zaustavilo i napalo vozilo, pri čemu je teže povrijeđen muškarac inicijala E. O., rođen 1990. godine.

Lakše povrede zadobila je vozačica trećeg vozila u incidentu, A. P., rođena 2001.