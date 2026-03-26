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Uhapšen 25-godišnjak zbog pljačke benzinske pumpe

Pronađen je i privremeno oduzet cjelokupan otuđeni novčani iznos, kao i plinski pištolj koji je korišten prilikom izvršenja krivičnog djela

Pronađeni novac i plinski pištolj. MUP ZHK

M. Až.

26.3.2026

Policijski službenici Policijske uprave Grude uspješno su rasvijetlili krivično djelo "Razbojništvo" iz člana 289. KZ FBiH, počinjeno 22. Marta 2026. godine oko 23:00 sata na benzinskoj stanici "Hifa Petrol" u mjestu Sovići, općina Grude.

- Provedbom opsežnog i intenzivnog kriminalističkog istraživanja, koje je obuhvaćalo prikupljanje i analizu materijalnih dokaza, operativna saznanja te višestruka ispitivanja, policijski službenici su lišili slobode 25-godišnjaka sa šireg područja općine Grude i nad istim se provodi kriminalistička obrada - naveli su iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.

Naglasili su da je tokom obrade osumnjičeni u cijelosti priznao počinjenje predmetnog krivičnog djela.

- U sklopu provedenih mjera i radnji, pronađen je i privremeno oduzet cjelokupan otuđeni novčani iznos, kao i plinski pištolj koji je korišten prilikom izvršenja krivičnog djela, sve u skladu s važećim zakonskim propisima i procedurama - kazali su.

Iz Uprave policije MUP-a ZHK iskoristili su priliku kako bi pohvalili profesionalno i pravodobno postupanje policijskih službenika Policijske uprave Grude, a također su se zahvalili pripadnicima MUP-a Livno na saradnji na ovom predmetu.

# PLJAČKA
# GRUDE
# MUP ZHK
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