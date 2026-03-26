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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Video / Teška nesreća na Alipašinom Polju: Dvije osobe povrijeđene

Na Alipašinom Polju večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila

Teška nesreća na Alipašinom Polju - Avaz
Nesreća u Sarajevu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

26.3.2026

Na Alipašinom Polju večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila.

- Dvije osobe su povrijeđene i prevezene su na ukazivanje ljekarske pomoći - potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaza".

Više informacija o uzroku nesreće bit će poznato nakon uviđaja.

Inače, na ovoj lokaciji se često dešavaju saobraćajne nesreće.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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