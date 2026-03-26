Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Tragedija kod Konjica: Jedna osoba poginula

Prema trenutno dostupnim informacijama, vozač putničkog automobila inicijala A.O. podletio je pod teretno vozilo

S lica mjesta. Novi Konjic

M. Až.

26.3.2026

Na magistralnoj cesti M-17, u mjestu Radešine, danas oko 17.15 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo marke Opel Corsa i teretno motorno vozilo.

Prema trenutno dostupnim informacijama, vozač putničkog automobila inicijala A.O. podletio je pod teretno vozilo.

Povrijeđeni je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u bolnicu u Konjicu, gdje je, nažalost, podlegao zadobijenim povredama, potvrdila je za portal "Avaza" Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a HNK.

Uviđaj na mjestu nesreće je završen, a saobraćaj na ovoj dionici ponovo se odvija nesmetano.

# KONJIC
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.