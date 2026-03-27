Tuzlanski policajci i bivši parlamentarac se izjasnili da nisu krivi za podvođenje maloljetnica

Pred sudijom za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Tuzli održano je ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu koji se po potvrđenoj optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona vodi protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog produženog krivičnog djela Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi za krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret.

Sudija za prethodno saslušanje će, shodno Zakonu o krivičnom postupku FBiH, krivični predmet protiv optuženih proslijediti Vijeću Kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja glavnog pretresa.

Podsjećamo, osam osoba uhapšeno je u prošlogodišnjoj akciji Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK, a koja je izvedena na području Kalesije, Živinica i Banovića.

Iz Tužilaštva TK su ranije kazali da su Kopić, Kadrić, Halilović, Modrić i Šehić osumnjičeni da su u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja.

Također, kako su dodali, i oni su koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali. Dio novca od seksualnih usluga, koje su djevojčice bile prisiljene imati s drugim osobama, uzimao je prvoosumnjičeni Besim Kopić.