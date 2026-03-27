Alen Nakić, advokat Suada Rožajca: Jedina moguća presuda koja se može donijeti je oslobađajuća

Na ročistu u predmetu "Džena Gadžun" koje je održano danas u Kantonalnom sudu u Sarajevu, odbrana optuženih iznijela je završne riječi. Alen Nakić, advokat optuženog Suada Rožajca je prokomentarisao šta očekuje od odluke Suda. - Ovaj postupak po ovakvoj optužnici kakvu je Kantonalno tužilaštvo KS podnijelo Kantonalnom sudu u Sarajevu jedina moguća presuda koja se može donijeti je oslobađajuća presuda, a iz razloga kako postojanja procesnih nedostataka u toj optužnici na koje smo ukazali Vijeću Kantonalnog suda u Sarajevu, a koji su kardinalne i krucijalne prirode - kazao je Nakić.

On je podsjetio da za krivično djelo za koje se tereti Suad Rožajac može počiniti samo doktor medicine ili doktor stomatologije, a da se za Rožajca ne navodi da je postupao kao doktor medicine, što je prema njegovim riječima krucijalno. Optužnicu je ocijenio kao procesno-pravno insuficijentan uredak koji ne može predstavljati.

Podsjetimo, na ranijem ročištu, prisutnima su se obratili roditelji DženeGadžun - Amila i Muris, kao i kantonalna tužiteljica. - Četiri godine je od smrti naše Džene, ali nama je prije 4. godine život stao. Ona je danas trebala biti prvi razred, odnosno završavati prvi. Optuženi se nisu udostojili izraziti saučešće niti pokazati saosjećanje, osim ponekad Jasmine Halimić – izjavila je majka Amila, između ostalog.