Suđenje za smrt Džene Gadžun: Odbrana negira krivicu optuženih, traže oslobađajuću presudu

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je odbrana iznijela završne riječi u predmetu protiv optuženih Suada Rožajca i drugih, a vezano za smrt djevojčice Džene Gadžun, koja je preminula 14. novembra 2021. godine. Jasmina Halimić tereti se zloupotrebu položaja/ovlaštenja kao i Nina Jovanović, a Suad Rožajac za nesavjesno liječenje.

Prvi se obratio branilac Rožajca, Alen Nakić koji je, između ostalog, zatražio oslobađajuću presudu za svog klijenta.

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Nakić je govorio više od dva sata, te je kazao da nisu ostvareni temeljni principi pravičnog postupka. Dodao je da su Sud i predsjednik vijeća kršili pravo odbrane prvooptuženog. Nepravičan postupak - Sud je posezao za kažnjavanjem branilaca. Ovdje se provodio nepravičan postupak. Jedini garant vladavine prava je Sud. Imam jedan procesni prijedlog, a to je da sud oslobodi od optužbi prevashodno što opisano djelo u optužnici nije krivično djelo. Nije dokazano da je kriv za ono što mu se stavlja na teret. Ukazujemo na kršenje ljudskih prava. Činjenični opis iz optužnice je nerazumljiv – kazao je Nakić.

Dodao je da tragedija koja se desila u novembru 2021. godine i preseljenje na ahiret Džene Gadžun potresli su mnoge, te da je nesporno da optuženi imaju empatiju. - Međutim, tragedija i odgovornost nisu iste. Presuda ne može biti zasnovana na pretpostavkama, nego na zaključcima. Rožajac nikada nije saslušan na okolnosti događaja. Optuženom se stavlja na teret da je postupao, ali se ne navodi u kojem svojstvu je postupao. Ovakva optužnica nije smjela biti potvrđena. Tužioci umjesto da se bave činjeničnim opisom, oni se bave sa mnom i kolegom. Tužilaštvo ne razlikuje pravne i činjenične propise – rekao je Nakić. Pomenuo je da su tužioci postupali nezakonito, te da je optužnica izgrađena beztemeljno.

- Sva priča koju je ispričala Atanasijević je nizašta, a ustvari ona nije stručnjak za najvažniju stvar – anesteziološku stvar. Pola optužnice nema veze sa krivičnim djelom koje se Rožajcu stavlja na teret. Ne navodi se zakonsko obilježje krivičnog djela – ističe Nakić. Kada je riječ o EKG-u, u optužnici se navodi da je Rožajac propustio uraditi EKG, a Nakić je izjavio da se ne može utvrditi da je EKG doveo do srčanog zastoja te da je EKG za mjerenje srčanog ritma. Rožajac se pridružio navodima advokata. Cirkus od optužnice Branilac Nine Jovanović, Damir Koldžo, između ostalog, izjavio je da smrt djeteta nikoga ne ostavlja ravnodušnim te da njegova klijentkinja nije počinila medicinsku grešku. - Krivično djelo zloupotreba položaja zahtjeva tri elementa. Tužilaštvo nije dokazalo te elemente. Nije imala posebno ovlaštenje i nije imala imovinsku korist. Tužiteljice su napravile cirkus od optužnice. Iskaz oštećene je bio nevjerodostojan. Dokazi odbrane su pokazali da je Jovanović postupila u skladu sa zakonom. Traži se oslobađajuća presuda – dodao je Koldžo.

Koldžo je istakao da kad je riječ o operativnom zahvatu Gadžun, nije bilo stvaranja hitnosti, dodavši i to da roditelji nisu brinuli o djetetu. - Majka je sakrila zdravstveno stanje prije operativnog zahvata. Niti jedan ljekar ne može brinuti 24 sata o pacijentu. 279 SMS poruka je Tužilaštvo imalo vidjeti. Telefon od Jovanović nije vještačen, iako ga je ona dobrovoljno htjela predati. Majka nikome nije rekla za zapaljenje puteva – ističe Koldžo, dodajući da ni na nalazu nije navedeno da je operacija hitna.