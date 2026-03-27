Predložen pritvor za huligana koji je napao navijače Veleža kod Mostara, policija traga za ostalim saučesnicima

Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona podnijelo je prijedlog za određivanje pritvora Petru Mustapiću (25) zbog huliganskog napada kod Mostara.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva HNK, prijedlog je upućen Općinskom sudu u Mostaru nakon izvještaja MUP-a HNK.

Pritvor se traži zbog postojanja osnovane sumnje da je, zajedno sa više NN osoba, počinio teška krivična djela – tjelesnu povredu, oštećenje tuđe stvari, nasilničko ponašanje i krađu – tokom događaja koji se desio 24. marta 2026. godine u mjestu Bijelo polje, Željuša, Grad Mostar, na magistralnoj cesti M17.

- Pritvor je osumnjičenom P. M. predložen jer postoje naročite okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, te postoji osnovana bojazan da će uništiti ili sakriti tragove važne za kazneni postupak, kao i da će ometati postupak utjecajem na svjedoke i saučesnike - saopćeno je iz Tužilaštva HNK.

MUP HNK Mostar, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva HNK, intenzivno radi na otkrivanju preostalih saučesnika i utvrđivanju svih činjenica i okolnosti pod kojima su počinjena ova krivična djela.

Podsjećamo, ministar policije HNK Mario Marić ranije je održao press-konferenciju. Na pitanje o obračunu navijačkih grupa (Ultrasi i Red Army), Marić je potvrdio da je oštećena osoba član jedne od navijačkih skupina, dok je za napadače rekao da je još preuranjeno davati potvrdu.