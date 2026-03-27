Snježni kolaps u BiH: Zatrpane ceste i otežan saobraćaj

Obilne snježne padavine koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu izazvale su velike probleme u brojnim gradovima i općinama širom zemlje.
ZIMSKI HAOS
Obilne snježne padavine koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu izazvale su velike probleme u brojnim gradovima i općinama širom zemlje
Zatrpane ceste. Društvene mreže
Obilne snježne padavine koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu izazvale su velike probleme u brojnim gradovima i općinama širom zemlje.
Zbog snijega je saobraćaj na mnogim dionicama znatno otežan, a vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog klizavih i neprohodnih puteva.
Posebno teška situacija zabilježena je na Komaru, gdje je snijeg u potpunosti zatrpao cestu, otežavajući prolazak vozila.
Problemi su zabilježeni i u okolini Kladnja, gdje je usljed loših vremenskih uslova došlo do saobraćajne nesreće.
Vozačima se preporučuje da na put kreću samo ako je to neophodno.
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