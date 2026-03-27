Snježni kolaps u BiH: Zatrpane ceste i otežan saobraćaj

Obilne snježne padavine koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu izazvale su velike probleme u brojnim gradovima i općinama širom zemlje.

Zbog snijega je saobraćaj na mnogim dionicama znatno otežan, a vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog klizavih i neprohodnih puteva.

Posebno teška situacija zabilježena je na Komaru, gdje je snijeg u potpunosti zatrpao cestu, otežavajući prolazak vozila.

Problemi su zabilježeni i u okolini Kladnja, gdje je usljed loših vremenskih uslova došlo do saobraćajne nesreće.

Vozačima se preporučuje da na put kreću samo ako je to neophodno.