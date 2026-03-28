Hastoru i Jakupiu određen pritvor: Naoružani noževima i elektro-šokerom preskočili ogradu i ušli na posjed diplomata Ambasade SAD

Prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine, prihvatio je Sud BiH i osumnjičenima Benjaminu Hastoru i Harisu Jakupiju odredio jednomjesečni pritvor.

Oni će ostati u pritvoru u Vojkovićima najmanje do 11. aprila 2026. godine ili do nove odluke Suda.

MUP KS uhapsio je Hastora i Jakupija prije nekoliko dana po naredbi državnog tužilaštva.

Hastor je od ranije poznat policijskim organima. Njih dvojica, terete se da su počinili krivično djelo ugrožavanje lica pod međunarodnom pravnom zaštitom iz članka 192. stav 1. KZBiH

Događaj se desio 10.03.2026. godine u Sarajevu, kada su hladnim oružjem i elektro-šokerom, došli do objekta-kuće koja se koristi za smještaj stranih diplomata-službenika ambasade SAD i osoba pod međunarodnom pravnom zaštitom.

Nakon što su preskočili ogradu i ušli na posjed, zadržani su od strane službenika osiguranja diplomatskog objekta, te lišeni slobode od strane policijskih službenika MUP-a KS.

Osumnjičeni su za krivično djelo Ugrožavanja lica pod međunarodnopravnom zaštitom iz člana 192 stav 1. KZ BiH. Mjera pritvora predložena je iz razloga opisanih u članu 132. stav. 1 tačke a) i c), jer bi boravkom na slobodi mogli ponovo počiniti krivično djelo ili dovršiti započeto, a za osumnjičenog Jakupija iz zbog opasnosti od bjekstva jer se radi o osobi koja nije državljanin BiH.