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UVIĐAJ U TOKU

Poginula osoba u prevrtanju automobila na brzoj cesti Banja Luka – Laktaši

Saobraćaj je preusmjeren na staru cestu preko Kuljana

Poginula osoba na brzoj cesti Banja Luka – Laktaši. Čitatelj

B. A.

28.3.2026

Jedna osoba je smrtno stradala u nesreći koja se dogodila oko 17:00 sati na brzoj cesti Banja Luka–Laktaši, u mjestu Novakovići (pravac Laktaši). U udesu je učestvovalo vozilo marke Audi, saopćila je Policijska uprava Banja Luka, prenosi ATV.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka obavlja uviđaj zajedno s policijskim službenicima PU Banja Luka. Nakon završetka uviđaja bit će poznato više detalja.

Na dijelu ceste kod kamera u Zalužanima saobraćaj je i dalje zatvoren, a vozila se preusmjeravaju na staru cestu preko Kuljana, gdje su nastale velike gužve.

# BANJA LUKA – LAKTAŠI
# BRZA CESTA
# TRAGIČNA NESREĆA
# PREVRTANJE AUTOMOBILA
# SMRTNI ISHOD
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