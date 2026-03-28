Poginula osoba u prevrtanju automobila na brzoj cesti Banja Luka – Laktaši

Jedna osoba je smrtno stradala u nesreći koja se dogodila oko 17:00 sati na brzoj cesti Banja Luka–Laktaši, u mjestu Novakovići (pravac Laktaši). U udesu je učestvovalo vozilo marke Audi, saopćila je Policijska uprava Banja Luka, prenosi ATV.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka obavlja uviđaj zajedno s policijskim službenicima PU Banja Luka. Nakon završetka uviđaja bit će poznato više detalja.

Na dijelu ceste kod kamera u Zalužanima saobraćaj je i dalje zatvoren, a vozila se preusmjeravaju na staru cestu preko Kuljana, gdje su nastale velike gužve.