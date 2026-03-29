Živu komšinicu pokušao spaliti: Jezivi detalji iz istrage pokušaja dvostrukog ubistva, osumnjičenom prijeti doživotna robija

Nakon stravičnog napada koji je šokirao Odžake, kada je Slobodan K. (71) nožem teško povrijedio komšinice Zdravku G. (83) i Ankicu M. (70), a zatim jednu od nesretnih žena polio benzinom i pokušao živu da spali, istraga protiv osumnjičenog je u punom jeku.

Kako je Blic ranije izvještavao, Slobodan K. je zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru gdje se tokom saslušanja pred javnim tužiocem branio šutnjom i nije želio da iznese svoju odbranu, prenosi Srpskainfo.

Viši sud u Somboru mu je zatim odredio pritvor u trajanju do mjesec dana zbog, kako su iz te institucije objasnili , opasnosti da bi mogao da utiče na svjedoke, uključujući oštećene Zdravku G. i Ankicu M., zbog visokog rizika od ponavljanja krivičnog djela, kao i zbog velikog uznemirenja javnosti u Odžacima koje bi moglo ugroziti nesmetano vođenje čitavog postupka.

Planirano saslušanje četiri svjedoka

Da bi se rasvijetlili svi detalji ovog brutalnog pokušaja ubistva, nezvanično se saznaje da će tokom postupka pred tužilaštvom biti saslušano ukupno četiri svjedoka ovog incidenta kao i oštećene Zdravka G. i Ankica M. “čim im to zdravstveno stanje bude dozvolilo”.

One su nakon saniranja teških tjelesnih povreda i hospitalizacije puštene na kućno liječenje.

Slijedi i psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog

Također, tokom sudskog postupka bit će neophodno da se nad Slobodanom K. uradi i psihijatrijsko vještačenje.

Tim stručnjaka imat će zadatak da precizno utvrdi njegovo duševno stanje i stepen uračunljivosti u trenucima kada je počinio ovaj jezivi napad.

Prema riječima mještana Odžaka postoje indicije da je osumnjičeni i ranije pokazivao znake psihičkog rastrojstva ali da “nikada nije bio nasilan”.

Prijeti mu kazna od najmanje 10 godina zatvora

Nadležni iz Višeg suda u Somboru navode da osumnjičenom Slobodanu K. za pomenuto krivično djelo teškog ubistva u pokušaju prijeti kazna zatvora od najmanje 10 godina robije, pa sve do doživotnog zatvora.