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LAKTAŠI

BMW sletio s puta: Dvije osobe povrijeđene u nesreći

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja

Intervencija policije. Slaven Petković / Mondo

A. O.

29.3.2026

Automobil marke BMW jutros je sletio sa puta na području Laktaša.

Kako je saopćeno iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, nesreća se dogodila oko 04:30 sati.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je putničko vozilo marke „BMW “ kojim je upravljalo lice inicijala K.A. rođen 1997. godine iz Prijedora.

Prilikom saobraćajne nezgode vozač K.A. i suvozač u pomenutom vozilu lice K.K. rođena 2008.godine iz Laktaša, su zadobili tjelesne povrede. Povrijeđenim licima je pružena ljekarska pomoć i oni su smješteni u Univerzitetski klinički centar RS-Banja Luka.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgoda - saopćeno je. 

# BMW
# LAKTAŠI
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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