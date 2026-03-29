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SARAJEVO

Saobraćajna nesreća na Stupu: Dvije osobe povrijeđene

Na terenu su pripadnici MUP-a KS i Hitne pomoći

Nesreća na Stupu - Avaz
Nesreća na Stupu - Avaz
Nesreća na Stupu - Avaz
Nesreća na Stupu - Avaz
Nesreća na Stupu - Avaz
Amila Bajraktarević

29.3.2026

Oko 16 sati prijavljena je saobraćajna nesreća na Stupu, u kojoj su učestvovala dva vozila. Prema prvim informacijama, dvije osobe su povrijeđene i prevezene su na KUM radi ukazivanja ljekarske pomoći, kazali su iz Operativnog centra KS za "Avaz".

Na mjesto nesreće odmah su izašle nadležne službe, uključujući policiju i ekipe Hitne pomoći, koje su pružile prvu pomoć povrijeđenima i osigurale mjesto događaja. Uzrok nesreće još uvijek nije poznat, dok saobraćaj na toj dionici trenutno protiče usporeno zbog uviđaja.

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# POVRIJEĐENI
# KUM
# OPERATIVNI CENTAR KS
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