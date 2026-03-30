U dvorištu mostarske škole izgorjelo šest automobila

U Mostaru je, u krugu nekadašnje kasarne Konak, odnosno, tokom noći s nedjelje na ponedjeljak izbio požar koji je zahvatio više automobila.

Na lice mjesta odmah po dojavi su upućeni pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar koji su intervenisali sa dva vozila i šest vatrogasaca, a kako su objavili , izgorilo je šest automobila.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona "Avaz" potvrdili su da je jutros u 3.10 sati Policijska uprava Mostar zaprimila prijavu da je na adresi Konak, u krugu školskog dvorišta, izbio požar na više vozila.

O svemu je odmah obaviješten dežurni kantonalni tužilac pod čijim nadzorom policijski službenici Odjela kriminalističke policije PU Mostar, uz prisustvo inspektora zaštite od požara MUP-a vrše uviđajne radnje s ciljem utvrđivanja uzroka i okolnosti nastanka požara.