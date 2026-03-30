Stravična saobraćajna nesreća kod Ključa: Poginula jedna osoba, druga povrijeđena

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na putu Ključ - Bosanski Petrovac, u prevoju Lanište poginula je jedna osoba, potvrdila je za "Avaz" glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.

Kako nam je kazala, u nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i teretno vozilo.

- Jedna osoba je smrtno stradala na mjestu događaja, dok je druga u kritičnom stanju prevezena u bolnicu - kazala nam je Malkić.

Saobraćaj je na ovoj dionici obustavljen je za sva vozila.