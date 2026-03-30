Uhapšene četiri osobe zbog navođenja maloljetnica na prostituciju: Među njima tri policajca

U nastavku istrage za trgovinu ljudima, četiri lica su lišena slobode, saopćeno je iz Uprave policije MUP TK. Od toga su tri policajca iz Kalesije i Živinica.

- Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a, Odsjek za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta su u okviru istrage kojom rukovodi Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, u predmetu B.K. i drugi, dana 30.3.2026. godine, po nalogu kantonalne tužiteljice, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 210a. stav 6. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Trgovina ljudima, oduzeli slobodu četiri lica, od čega tri policijska službenika Uprave policije MUP TK-a i to: E.K. (2003) i I.H. (2002) oba iz Kalesije (policijski službenici PS Kalesija), A.H. (1990) iz Živinica (policijski službenik PS Živinice) i lice M.J. (1962) iz Banovića - navodi se.

Lica kojima je oduzeta sloboda će nakon kriminalističke obrade biti predata u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, direktor Uprave policije MUP TK-a je 30.3.2026. godine donio Odluku o privremenoj suspenziji za navedene policijske službenike, do okončanja krivičnog ili disciplinskog postupka.

Podsjećamo, ranije su u okviru ove istrage uhapšeni Besim Kopić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Dževad Požegić, Šemsudin Kadrić, Zijad Jagodić, Sulejman Šehić i Nedim Avdić, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Optuženi su na posljednjem ročištu negirali krivicu.

Kopiću, Kadriću, Haliloviću, Modriću i Šehiću se na teret stavlja da su u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije, predavali drugim licima i skrivali dvije djevojčice, žrtve trgovine ljudima, u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su ih oni seksualno iskorištavali i davali im novac za to.

Jagodiću, Požegiću i Avdiću se na teret stavlja da su u pomenutom periodu seksualno iskorištavali djevojčice i plaćali im za to, iako su bili svjesni da su su maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima.