Iz MUP-a TK o novim hapšenjima zbog navođenja maloljetnica na prostituciju: Policajci su privremeno suspendovani

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK u predmetu B.K. i drugi, a koji se odnosi na podvođenje maloljetnica na prostituciju, danas su uhapsili još četiri osobe.

Glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić obratila se medijima.

- Radi se o tri lica policijska službenika. To su E. K. 2003. godište, policijski službenik u PS Kalesija, zatim I. H. 2002. godište, policijski službenik PS Kalesija, A. H. 1990. godište, policijski službenik PS Živinice i jedno lice M. J. 1962. godište iz Banovića - kazala je.