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Iz MUP-a TK o novim hapšenjima zbog navođenja maloljetnica na prostituciju: Policajci su privremeno suspendovani

Nakon kriminalističke obrade bit će predati u nadležnost tužilaštva

Adnana Sprečić. Avaz

A. B.

30.3.2026

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK u predmetu B.K. i drugi, a koji se odnosi na podvođenje maloljetnica na prostituciju, danas su uhapsili još četiri osobe. 

Glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić obratila se medijima.

- Radi se o tri lica policijska službenika. To su E. K. 2003. godište, policijski službenik u PS Kalesija, zatim I. H. 2002. godište, policijski službenik PS Kalesija, A. H. 1990. godište, policijski službenik PS Živinice i jedno lice M. J. 1962. godište iz Banovića - kazala je.

Dodala je da im je duzeta sloboda zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima i da će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost tužilaštva.

Vezano za internu istragu koja se odnosi na uhapšene policajce kazala je da su privremeno suspendovani.

- Direktor Uprave policije MUP TK-a je 30.3.2026. godine donio Odluku o privremenoj suspenziji sa poslova i zadataka koje obavaljaju do okončanja krivičnog ili disciplinskog postupka - istakla je.

# MUP TK
# TUZLANSKI KANTON
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