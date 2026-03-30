Početak suđenja Debevcu, Mehmedagiću i Pijuku: Odbrana iznijela prigovore, Ranko poručio da je ovo rezultat zavjere protiv njega

Pred Posebnim odjelom za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas je održano predraspravno ročište u krivičnom predmetu protiv optuženih Ranka Debevca, Osmana Mehmedagića i Milislava Pijuka. Optuženi su prisustovali uz svoje branioce te su se obratili iznijevši svoje lične podatke.

Ranko Debevec potvrdio je datum, mjesto stanovanja, da je državljanin Španije i Bosne i Hercegovine, da je oženjen i da je neosuđivan. Osman Mehmedagić potvrdio je da ima državljanstvo BiH, da je penzioner, sa završenom visokom stručnom spremom, oženjen, također neosuđivan. Milisav Pijuk također je potvrdio datum rođenja, adresu, te da ima državljanstvo BiH, izjašnjava se ko Srbin, sa završenom visokom stručnom spremom, oženjen te je neosuđivan. "Ovaj Sud nije nadležan“ Glavna braniteljica Ranka Debevca, Tatjana Vasić obratila se na današnjem ročištu osvrnuvši se na „prebacivanje“ ovog krivičnog postupka s jednog na drugi sud. Vasić je prigovorila što se postupak vodi sada pred Posebnim odjelom, navodeći da ovaj Sud nije nadležan. - Postavlja se pitanje kako će Sud postupati, konačnom odlukom Suda je konstatovano da se ne može suditi svom sudiji i predsjedniku – kaže advokatica, dodajući da Vrhovni sud FBiH nije učestvovao u tome. Dodaje da je istragu preuzelo Tužilaštvo BiH, pri čemu je Sud o nadležnosti odlučivao nakon potvrđivanja optužnice.

- Čim je Debevec lišen slobode, zatraženo je izueće sudije Branka Perića. U obrazloženju odluke stoji da je zahtjev paušalan. Rješenje o određivanju pritvora nije donio nepristrasan Sud. Ovaj Sud bi trebalo da razmotri procesne pretpostavke od Tužilaštva BiH. Odbrana ima i drugi problem. Protiv Debevca se vodi i disciplinski postupak. Svjedoci koji su u krivičnom postupku, ujedno su i u disciplinskom, a postoji mjera zabrane sastajanja sa svjedocima, pa ih se ne može saslušati. Postoje stroge činjenice – ugroženo je pravo optuženog da svoju strategiju odbrane otkrije prije samog krivičnog postupka – kaže između ostalog advokatica. Vasić je zatražila da se ovaj Sud obrati Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV BiH) da zaustavi saslušanje svjedoka koji su u disciplinskom i krivičnom postupku.

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Pomenula je i da Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine postupa po Zakonu o krivičnom postupku - ZKP FBiH. - Ne možemo zanemariti da je istraga sprovedena po ZKP-u BiH. Odluka federalnog tužioca zahtjeva izuzeće. Smatramo bitnim da odbrana ima namjeru da podnese zahtjev za izuzeće tužioca. Odbrana se obratila zahtjevom za uvid u tužilački spis. Koleginica je 27.03.2026. započela uvid u spis. Odbrani treba dati vrijeme da analiziramo šta treba. Odbrane bi zamolile da im se unese računar radi obimne dokumentacije – ističe Vasić, koja je zamolila da im tužilac dostavi popis dokaza. "Media plan" Prisutnima se potom obratio prvooptuženi Debevec koji je kazao da je saglasan sa svime što je navela Vasić. - Kad je odbrana zatražila izuzeće Branka Perića, odluka je jednoglasno usvojena. Ustavni sud BiH je donio odluku da nije došlo od strane nepristrasnog suda. Potom je održana elektronska sjednica. Većina sudija nije ni pogledala mail, pa kažu da su saglasni. Poduzeta je milion i jedna radnja protiv mene. Ne znam kako će se konvalidirati te radnje. Ovo je rezultat zavjere stvaranja media plana protiv mene gdje je rečeno da sam ja sa direktorom Obavještajne služe prisluškivao sudije jer sam ja bio omiljeni sudija – rekao je Debevec.

Advokat Nermin Mulalić, koji brani Mehmedagića, naveo je da se “nalazimo u nepoznatim vodama” kada je riječ o ovom predmetu zbog specijalne situacije koja je u vezi s postupanjem Suda BiH i multipliciranjem problema. Mulalić je izjavio da razumije i poziciju sutkinje u ovime predmetu te se osvrnuo na Rješenje Vrhovnog suda FBiH od 02.02.2026. godine te da je taj sud nadležan za vođenje postupka, odnosno Posebni odjel. Pomenuo je kako je 26.09.2025. godine podnio apelaciju prije ročišta za izjašnjavanje o krivnji. - Ustavni sud BiH još nije donio odluku o apelaciji – kazao je Mulalić, dodajući da se Vrhovni sud FBiH nalazi u vrlo nezahvalnoj situaciji, aludirajući na okolnosti o ovome postupku. Pomenuo je kako postoji niz pitanja. - Nadam se, vjerujem i siguran sam da će Sud pronaći odgovore na sve izazove – rekao je Mulalić, a sa njim se složio i Osman Mehmedagić.

Ratko Gengo, advokat Milisava Pijuka, izjavio je da krivična djela kojom se optužuje Pijuk nema osnova da ovaj sud raspravlja. Dodao je kako je ulagao prigovore i žalbe, a da ostalo ostavlja na ocjenu Suda. S njim se složio i Pijuk. Odbrane nisu imale primjedbi za postupanje sutkinje Ajle Papović-Mujan u ovom predmetu, ali su imale prigovor na postupanje Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije.

Sutkinja Ajla Papović-Mujan istakla je da će Vrhovni sud cijeniti prigovore, (op.a. a vezano za Sud BiH i Tužilaštvo BiH) u toku postupka. Istakla je da će postupati po Rješenju koje je doneseno. Dodala je da će tužiocu tražiti obrazloženje, a vezano za materijalne dokaze i za šta je koji relevantan. Sud dozvoljava unos računara u sudnicu. Tužilac Jovo Karić je istakao da u ovome postupku postoji 46 svjedoka, ispitivanje 6 vještaka i ulaganje matgerijalne dokumentacije. Dodao je da će osam dana prije ročišta dostavljati dokument. Istakao je i da je odbrani omogućen uvidu u spis.