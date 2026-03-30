Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili djevojčice i plaćali im za seksualne usluge

Kadrić i Hujdur su policajci PU Kalesija, dok je Hodžić iz Živinica. Kako „Avaz“ saznaje, policajci Ismet Hujdur i Emir Kadrić su svojim vozilima dolazili po dvije maloljetnice koje su im dva puta pružale seksualne usluge.

Mirsad Jagodić iz Banovića, brat je univerzitetskog profesora Zijada Jagodića, koji je uhapšen 29.10.2025. godine u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Almir Hodžić, Ismet Hujdur, Emir Kadrić i Mirsad Jagodić uhapšeni su u nastavku istrage za trgovinu ljudima, nezvanično saznaje „Avaz“.

Prema informacijama „Avaza“, Besim Kopić maloljetnicama je kazao da ovim policajcima ne naplaćuju seksualne usluge.

Portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić ranije danas obratila se medijima.

- Radi se o tri lica policijska službenika. To su E. K. 2003. godište, policijski službenik u PS Kalesija, zatim I. H. 2002. godište, policijski službenik PS Kalesija, A. H. 1990. godište, policijski službenik PS Živinice i jedno lice M. J. 1962. godište iz Banovića - kazala je.

Podsjetit ćemo, 28.01.2026. godine, Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u krivičnom predmetu protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog produženog krivičnog djela Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.